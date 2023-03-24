Kırşehir'de jandarma ekipleri huzurevini ziyaret etti

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de jandarma ekipleri huzurevi ziyareti gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, jandarma ekipleri Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler ve Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile koordineli olarak Kırşehir Huzurevi'ni ziyaret etti.

Huzurevi sakinlerine karanfil ve çeşitli hediyeler takdim eden ekipler, ziyarete gelen minik öğrencilerle de ilgilendi.

Ziyarete, Kırşehir Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu da katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.