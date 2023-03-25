AK Parti Kırşehir Teşkilatında temayül yoklaması yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanlığınca, 14 Mayıs'ta yapılacak 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için partilerine başvuran aday adaylarına yönelik il başkanlığı konferans salonunda teşkilat içinde dijital ortamda temayül yoklaması gerçekleştirildi.

Temayül yoklaması için Kırşehir'e gelen eski bakanlardan Bülent Tüfenkçi, gazetecilere, 2023 seçimlerinin Türkiye'nin kader seçimi olduğunu, ülkenin istikametinin belirleneceğini, milletin buna karar vereceğini söyledi.

Tüfenkçi, "2023 seçimleri öncesi, milletvekili olarak kimleri aday görmek istediğine yönelik teşkilatımız, AK Parti'ye müracaat eden Kırşehir'deki 34 aday adayı arasında tercihte bulunulacak. Kırşehir'de teşkilat olarak kimleri görmek istediklerini tercih ediyorlar. Adaylık noktasında yapılan temayül, üst komisyonlarımızın değerlendirmede önemli kriterlerinden biri. Teşkilatlarda uyum içinde çalışacak, Kırşehir'de onlarla yol yürüme noktasında temayüller önemlidir." dedi.

Temayül yoklamasında Tüfenkçi'nin yanı sıra MKYK Üyesi Sümeyye Bozkurt, Kayseri Milletvekili Hülya Nergis, Aydın Milletvekili Rıza Posacı, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal da hazır bulundu.





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