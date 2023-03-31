Kırşehir'de okullarda Ahilik öğretilecek

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğince İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile başlatılan "Ahi Şehri Kırşehir" projesi kapsamında "Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı" anlatıldı.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirilen ve kentteki okul müdürlerinin katıldığı tanıtım toplantısında konuşan Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, il genelindeki okullarda uygulanmak üzere hazırlanan program ile Ahiliğin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığını dile getirdi.

Çetinkaya, "En az Mevlana, Hacı Bektaş Veli kadar değerli olan Ahi Evran Veli'yi tanımak ve tanıtmakta malesef Kırşehir olarak başarısızız. El birliği içerisinde önce Ahi Evran Veli'yi, onun felsefesini, onun ortaya koyduğu sistemi tanımak, bilmek, akabinde de tüm dünyaya bunları taşımalıyız. Ahiliği tanıtmak için toplumdaki tüm kesimlerin yapacağı şeyler var. Ama eğitim boyutuyla, milli eğitim ve üniversite boyutuyla yapılacak çok şeyler var. İşte bu proje milli eğitim bünyesinde yapacaklarımıza bir basamak teşkil edecektir. İlk defa böyle bir çalışma yapılıyor. İnşallah gayretlerle ve sizlerin getireceği önerilerle daha güzel çalışmalar ortaya çıkacaktır." dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan da uzun süredir 25 öğretmenden oluşan komisyonda kentte öğrencilere Ahiliğin en iyi şekilde nasıl uygulanabileceğine ve öğretileceğine dair çalışmalar sonucunda "Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı"nın ortaya çıktığını söyledi.

Alpaslan, "Her ay okullarımızda bir değer işleyeceğiz, Ahilikle ilgili bu değeri ay sonunda öğretmenlerimiz, okul idaremiz faaliyetler sonucunda bu değerlerden kazanımlar neler, bunların öğrencilere etkileri neler, bunları araştıracak. Bunları en iyi uygulayan öğrencilerimizi de inşallah ödüllendireceğiz. Vatansever Ahi, Girişimci ve Üretken Ahi, Teknolojide Lider Ahi, Sanatkar Ahi, Yaşamıyla Örnek Ahi, İşinin Ehli Ahi, Cömert ve Merhametli Ahi, Çevreye Duyarlı Ahi temaları her ay okullarımızda uygulanacak." diye konuştu.



"Ahilik Eğitimi Çerçeve Programı" ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden akademisyenlerin ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünden çeşitli branşlarda öğretmenlerin yer aldığı komisyon tarafından çalışma yürütülecek.



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