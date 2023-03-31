CHP'nin Kırşehir milletvekili aday adayları tanıtıldı

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KIRŞEHİR (AA) - CHP Kırşehir İl Başkanlığınca, milletvekili aday adayları tanıtıldı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Hüseyin Çakmak, 14 Mayıs seçimlerinde güçlü adaylar ile Kırşehir'den 2 milletvekilini de çıkaracaklarını, Kırşehir'i mecliste en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu da milletvekili seçimlerinde başarılı olacaklarını savundu.

Konuşmaların ardından özgeçmişi okunan milletvekili aday adayları kürsüye gelerek kendilerini tanıttı.



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