MHP'nin Kırşehir milletvekili aday adayları tanıtıldı

KIRŞEHİR (AA) - MHP Kırşehir İl Başkanlığı, milletvekili aday adaylarını tanıttı.

Neşet Ertaş Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İl Başkanı Arif Kılıç, kent merkezi, ilçeler ve köylerde çalışmalarını sürdürdüklerini aktardı.

Kılıç, "Ben değil, biz diyen, önce ülkem ve milletim sonra partim diyen, vatandaşına hizmet için çalışanların buluştuğu yerdeyiz. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimlerde Kırşehir'den 2 milletvekili çıkaracağız. Hangi arkadaşımız aday olursa olsun birlik beraberlik içerisinde sahada olacağız." dedi.

MHP MYK Üyesi İbrahim Uzun da "Sürekli sahada bulunuyoruz, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin ne kadar önemli olduğunu, partimizin politikalarını ve ülkemizin geleceği için gerekliliğini her fırsatta anlatıyoruz. Ülke menfaatlerinin olduğu yerde parti ve kişisel menfaatlerimiz elbette birinci öncelikte olmamıştır. MHP, Türkiye'nin geleceği için Cumhur İttifakı'na destek vermiştir. Dolayısıyla bu yolda devam etme kararlılığı vardır." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, milletvekili aday adayları kürsüye gelerek kendilerini tanıttı.

Bu arada MHP'ye yeni katılanlara Kılıç ve Uzun ile milletvekili aday adayları tarafından parti rozeti takıldı.

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