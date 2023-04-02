Kırşehir'de iletişim yoluyla dolandırıcılığa karşı camilerde bilgilendirme yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de polis ekipleri, iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı camilerde bilgilendirme çalışması yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, önleyici polislik hizmetleri kapsamında kent merkezindeki cami cemaatine iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılığa karşı bilgilendirmede bulundu.

Öğle ve ikindi namazlarının ardından mahalle camilerindeki cemaate broşür dağıtarak bilgilendirme yapan ekipler, telefonla arayıp kendilerini savcı, polis, jandarma veya herhangi bir kamu görevlisi olarak tanıtarak, farklı yöntem ve senaryolarla tehdit, korku ve panik halinden faydalanmak isteyenlere karşı dikkatli olmalarını istendi.

Vatandaşların "hediye kazandınız" veya "çekiliş kazandınız" gibi söylemlerle ve SMS atılmasına, para, altın, ziynet eşyalarının talep edilmesine karşı duyarlı olmaları, böyle durumlarda 112 Çağrı hattını ya da en yakın polis merkezine ulaşılması gerektiği anlatıldı.

Mahallelerde bulunan Kur'an kurslarında da KADES uygulaması ve kadınların acil durumlarda yapmaları gerekenler hakkında bilgi verildi.

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