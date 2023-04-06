Kırşehir'de omurga kırığı bulunan depremzede başarılı operasyonla felç riskinden kurtuldu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve boyun bölgesinde omuriliğe baskı yapan omurga kırığı bulunan depremzede, yapılan başarılı operasyonla felç olma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.



Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Omurga Cerrahisi Bölümü Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kırçıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra ileri tetkik ve tedavi için deprem bölgesinden Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen hastalardan F.M'nin (36) boyun omurgasında bulunan ve omuriliğe baskı yapması sebebiyle felç riski oluşturan omurga kırığı olduğunu belirtti.

Hastaya aynı seansta iki farklı ameliyat yapılarak kırılmış olan boyun omurgasının hem ön hem arka taraftan sabitlenip omurilik üzerindeki baskının mikrocerrahi yöntemle giderildiğini aktaran Kırçıl, "Ameliyatın ertesi gününde ayağa kaldırılarak sorunsuz bir şekilde yürüyen depremzede hastanın sonraki seansta kollarındaki doku kayıpları da hastanın kendi bacağından yapılan cilt nakli ile giderildi. Bütün işlemleri biten ve tedavi edilen hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu." ifadesini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kırçıl, omurga kırıklarının ciddiye alınması gereken sağlık sorunları olduğunu ve yeri geldiğinde acil cerrahi müdahale gerektirebildiğini kaydetti.

Omurga kırıklarında kapalı ameliyatlar da yaptıklarını belirten Kırçıl, omurga kırıklarının yanında omurga eğriliği, kamburluk, bel kaymaları, omurga kanal darlığı, bel ve boyun fıtıkları gibi sık görülen rahatsızlıkların cerrahi tedavileri ile bel fıtığı, omurga kanal darlığı gibi rahatsızlıkların ameliyat dış tedavilerini de yaptıklarını aktardı.

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