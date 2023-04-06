Kırşehir'de omurga kırığı bulunan depremzede başarılı operasyonla felç riskinden kurtuldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de omurga kırığı bulunan depremzede başarılı operasyonla felç riskinden kurtuldu

AA

Kırşehir'de omurga kırığı bulunan depremzede başarılı operasyonla felç riskinden kurtuldu

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilen ve boyun bölgesinde omuriliğe baskı yapan omurga kırığı bulunan depremzede, yapılan başarılı operasyonla felç olma riskinden kurtularak sağlığına kavuştu.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Tıp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Omurga Cerrahisi Bölümü Sorumlusu Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kırçıl, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden sonra ileri tetkik ve tedavi için deprem bölgesinden Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine sevk edilen hastalardan F.M'nin (36) boyun omurgasında bulunan ve omuriliğe baskı yapması sebebiyle felç riski oluşturan omurga kırığı olduğunu belirtti.

Hastaya aynı seansta iki farklı ameliyat yapılarak kırılmış olan boyun omurgasının hem ön hem arka taraftan sabitlenip omurilik üzerindeki baskının mikrocerrahi yöntemle giderildiğini aktaran Kırçıl, "Ameliyatın ertesi gününde ayağa kaldırılarak sorunsuz bir şekilde yürüyen depremzede hastanın sonraki seansta kollarındaki doku kayıpları da hastanın kendi bacağından yapılan cilt nakli ile giderildi. Bütün işlemleri biten ve tedavi edilen hastamız sağlıklı bir şekilde taburcu oldu." ifadesini kullandı.

Dr. Öğr. Üyesi Cihan Kırçıl, omurga kırıklarının ciddiye alınması gereken sağlık sorunları olduğunu ve yeri geldiğinde acil cerrahi müdahale gerektirebildiğini kaydetti.

Omurga kırıklarında kapalı ameliyatlar da yaptıklarını belirten Kırçıl, omurga kırıklarının yanında omurga eğriliği, kamburluk, bel kaymaları, omurga kanal darlığı, bel ve boyun fıtıkları gibi sık görülen rahatsızlıkların cerrahi tedavileri ile bel fıtığı, omurga kanal darlığı gibi rahatsızlıkların ameliyat dış tedavilerini de yaptıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de devrilen hafif ticari araçtaki 5 kişi ...
Kırşehir'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri tanıtıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de öğrencilere jandarmanın faaliyetleri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.