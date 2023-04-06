Kırşehir ve Kahramanmaraş'taki üniversiteler afetzede çocuklar için iş birliği protokolü imzaladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, çocukların Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmaları amacıyla yapılacak çalışmalar için iş birliği protokolü imzaladı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, depremin etkilerini azaltmak için TÜBİTAK 4007 Afet Bölgesi "Kahraman Çocuklar Bilimle Güçleniyor" projesi kapsamında Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi ile iş birliği protokolü yaptı.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım tarafından imzalanan protokole göre, stantların kurulumu, tente, masa, sandalye, fuar alanı için ses sistemi temini, güvenlik tedbirleri, yapılacak atölye çalışmaları, sosyal tesislerin şenlik esnasında kullanımı gibi hususlarda iş birliği yapılacak.

Proje sayesinde bölgede çocukların deprem nedeniyle yaşadıkları travmayı atlatmalarına yardımcı olunmak amaçlanıyor.

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