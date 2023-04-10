Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı gerçekleştirildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı.

Toplantı, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya başkanlığında, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezi Gönüldağı Salonu'nda düzenlendi.

Çetinkaya, toplantıda yaptığı konuşmada, Kırşehir'in gelişimi için projelerin devam ettiğini söyledi.

2023 yılında 122 projenin uygulanmak üzere programlarında yer aldığını kaydeden Çetinkaya, bu projelerin 24'ünün tarım, 27'sinin ulaştırma, 20'sinin eğitim, 14'ünün sağlık, 2'sinin enerji, 3'ünün konut, birinin turizm, 31'inin ise diğer kamu hizmetleri sektöründe olduğunu söyledi.

Çetinkaya, kentte yürütülmekte olan 122 projenin toplam proje tutarının ise 10 milyar 12 milyon 282 bin 81 lira olduğunu dile getirdi.

Kaymakamlar, belediye başkanları ve kurum müdürlerinin katıldığı toplantıda yatırımcı kuruluşlar yapılan yatırımlar ve yeni projelerle ilgili bilgi verdi.

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