Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinin refakatçi koltukları yenilendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde bazı servislerin yenilenen refakatçi koltukları yatağa da dönüşebiliyor.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamada, hasta ve hasta yakını memnuniyetini en üst seviyede tutulması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Hastanenin ortopedi, travmatoloji, kadın hastalıkları ve doğum servisinde yeni ekipmanların yerleştirildiği vurgulanan açıklamada, bu alanlardaki tüm refakatçi koltuklarının yeni teknoloji ile üretilen koltuklarla değiştirildiği aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen yeni teknoloji 35 refakatçi koltuğunun hasta yakınlarının hizmetine sunulduğunu, gerektiğinde yatak da olabilen yeni ekipmanların kolaylık sağlayacağını ifade etti.



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