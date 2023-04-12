KAEÜ'nün projesi TEKNOFEST 2023'te finale kaldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü tarafından hazırlanan projenin TEKNOFEST 2023'te finale kaldığı bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Gülsüm Akkuzu Kaya'nın danışmanlık yaptığı ve öğrenciler Cemre Deniz Yıldız ile Esma Halide Kurt'tan oluşan ekip, Matris Takımı İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması Sosyal İnovasyon Kategorisi'nde "SMA DONATION APP" başlıklı projeleriyle değerlendirme aşamasını 85,5 puan ile geçerek finalde yarışmaya hak kazandı.

Proje ile SMA hastaları için bir mobil uygulama geliştirerek yardımların doğru kişilere yapılması, hasta bilgilerinin yalnızca gerekli olan kullanıcılar ile paylaşılarak kişisel veri ihlalinin engellenmesi hedefleniyor.

"SMA DONATION APP" projesini değerlendiren KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, ülkede ve dünyada birçok hastaya yardım konusunda ikilemler yaşandığını aktardı.

Geliştirilen aplikasyon sayesinde yardımların yerine ulaşacağını belirten Karakaya, projede emeği geçen ekibi tebrik etti.

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