Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Kırşehir'de öğrencilerle buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yousaf Junaid, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) eğitim gören Pakistanlı öğrencilerle buluştu.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükelçi Junaid, KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'yı ziyaret etti.

Pakistan uyruklu öğrencilerin KAEÜ'de eğitim görmelerinden mutluluk duyduğunu belirten Junaid, Türkiye ile Pakistan arasındaki kardeşlik ve sevgiye dair duyguların her zaman var olduğunu ve devam edeceğini vurguladı.

Rektör Karakaya ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Büyükelçi Junaid ve beraberindekilere teşekkür etti.

Junaid, KAEÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Dekanı Prof. Dr. Nur Çetin ile birlikte, Pakistan uyruklu öğrencilerle bir araya gelerek, sohbet etti. İİBF'de gerçekleşen görüşmede Çetin, Pakistan uyruklu öğrencilerin çalışmaları, eğitimi, üniversitenin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Öte yandan, Büyükelçi Junaid, Kırşehir Vali Vekili Zikri Şahin'i de ziyaret etti.

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