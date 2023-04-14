Millet İttifakı'nın Kırşehir'de seçim koordinasyon merkezi açıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Millet İttifakı'nın Kırşehir'deki seçim koordinasyon merkezinin açılışı yapıldı.

Kırşehir Cacabey Meydanı'ndaki merkezin açılışında konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, oy vermenin önemli bir yurttaşlık görevi olmasıyla, kullanılacak oyların ülkenin geleceğini belirleyeceğini ve yapılacak seçimlerin Türkiye'nin en önemli seçimi olduğunu söyledi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ise 15 Mayıs'ta 13. Cumhurbaşkanının Kemal Kılıçdaroğlu olacağını, açıklanan tüm vaatlerin yerine getirileceğini, Kırşehir'in de değişime hazır olduğunu ifade etti.

CHP Kırşehir milletvekili adayları Metin İlhan ve Şeref Baran Genç ile Millet İttifakı bünyesindeki partilerin temsilcilerinin konuşmalarının ardından merkezin açılışı gerçekleştirildi.









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