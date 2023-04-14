Kırşehir'de şehit aileleri, gaziler ve depremzedeler iftarda buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valiliğince şehit aileleri, gaziler ve depremzede ailelerinin katıldığı iftar programı düzenlendi.

Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen programda Vali Vekili Zikri Şahin ve Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ile daire müdürleri, konuklarla sohbet etti.

Vali Vekili Şahin, "İftarda şahit ailelerimiz, gazilerimiz ve ilimizdeki depremzede vatandaşlarımızla bir araya geldik. İftar programına katılan tüm misafirlerimize teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İl Müftüsü Mehmet Yaman şehitlere, vefat eden gazilere ve depremde hayatını kaybedenlere dua etti.





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