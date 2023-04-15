KAEÜ Merkez Kütüphane inşaatı sürüyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, kütüphane inşaatının yüzde 80'inin tamamlandığını bildirdi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya ile Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük ve teknik heyet, kütüphane inşaatını inceledi.

Yetkililerden bilgi alan Karakaya, 11 bin 327 metrekarelik kütüphanesi, peyzaj alanı ve otoparkı ile toplam 18 bin 397 metrekarelik alana sahip üç kattan oluşan kütüphanede çalışma odaları, etkinlik salonları, 24 saat çalışma ve internet salonu, 100 kişilik salon, sinema ve engelli kullanım salonu, sesli kitap salonu, arşiv ve kitaplıkların yanı sıra 100 araçlık otopark bulunduğunu aktardı.

İnşaatın bitme noktasına geldiğini vurgulayan Karakaya, "Kütüphane inşaatımızda yüzde 80 seviyesine ulaşıldı. Yerleşkemizde her yıl öğrencilere daha konforlu alanlar sunmak, onların daha rahat bilgiye ulaşmalarını sağlamak için aralıksız çalışıyoruz. Donanımları, kaynakları bakımından en son teknolojiler kullanılarak ve engelli dostu bir anlayışla tasarlanan yeni kütüphane hem kampüsün hem de şehrin önemli bir eksiğini gidermiş olacak." ifadelerini kullandı.

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