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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de robotik cihazlarla fizik tedavi yapılacak

AA

Kırşehir'de robotik cihazlarla fizik tedavi yapılacak

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde robotik cihazlarla tedaviye başlanacağı bildirildi.

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Jeotermal Kaynaklı Rehabilitasyon Merkezi (JEOKAREM) projesi kapsamında alınan robotik cihazlarla Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde tedavi yapılacak.

Çalışmaları değerlendiren Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş, JEOKAREM kapsamında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi tarafından alınarak Sağlık Bakanlığına devredilen cihazların bölge halkına 1 Mayıs itibarıyla hizmet vereceğini, fizik tedavi ve rehabilitasyonda Kırşehir'in tercih edilebilir merkez haline geleceğini aktardı.

JEOKAREM Uygulama ve Araştırma Merkez Müdürü Prof. Dr. Figen Tuncay ise şunları kaydetti:

"Merkezimize kazandırılan 'Robot kontrollü bilgisayar destekli yürüme cihazı' , 'Vücut ağırlık destekli koşu bandına entegre yürüme cihazı', 'Üst ekstremite (kol) robotik rehabilitasyon cihazı', 'Sanal gerçeklik cihazı', 'Denge cihazı' ve 'İzokinetik test ve egzersiz cihazı' ile inme, omurilik yaralanması, travmatik beyin hasarı olanlar ile multiple skleroz, parkinson hastalığı gibi nörolojik hastalıklar veya ortopedik hastalıklardan dolayı fonksiyonlarını ve yürüme yeteneğini kaybeden hastalarımıza yeteneklerin tekrar kazandırılması veya geliştirilmesi amaçlanmaktadır."

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