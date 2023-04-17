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AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz Kırşehir'de konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz Kırşehir'de konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Kırşehir'de partisinin seçim ofisinin açılışını gerçekleştirdi.

Cacabey Meydanı'ndaki AK Parti Kırşehir İl Başkanlığı Seçim Ofisi açılışında konuşan Yılmaz, insana değer verilmesinin hizmetten geçtiğini söyledi.

Seçimlerde herkesten elini vicdanına koyarak karar vermesini isteyen Yılmaz, "Recep Tayyip Erdoğan döneminde hizmet katbekat fazladır. Bizden önce hizmet verenlerden daha fazla, 20 yıl, 40 yıl, 60 yıl hizmet edenlerden daha fazla. Bize 80 yıl hizmet edenlerin toplamından katbekat fazla hizmet getirdiysek o zaman sadece 'hizmet ettiniz' demek yetmez, bir de bu kadroya teşekkür etmek gerekir." diye konuştu.

Yılmaz, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin Hollanda ve Belçika'nın ikisinin yüz ölçümü toplamından büyük alanda meydana geldiğine dikkati çekerek "360 bin konutu bir yılda tamamlayıp depremzedelere vereceğiz. Gücünüz olmazsa bunu yapamazsınız. Ne dediysek yaptık." dedi.

"Yedili masanın tek beklediği şey Batı'dan aferin talep etmek." diyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ya Batı'dan aferin almak için çalışanların ya da bu milletin duasını almak için çalışanların yanında olacaksınız. Ya terör örgütlerinin 'destekleyin' dediklerinin yanında yer alacaksınız ya da terörle mücadele edenlere destek vereceksiniz. Allah için sözümde yanlış var mı? Bunların hepsi doğru. Doğru zamanda doğru adamın yanında olacağız. Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz inşallah, Cumhurbaşkanımız olacak."

Yılmaz'ın konuşmasının ardından seçim ofisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir Milletvekili Mustafa Kendirli, milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan ile çok sayıda partili katıldı.

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