Kırşehir'de hayırsever kadınlar "zimem" geleneğini yaşattı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de gönüllü 45 kadın, hayırseverlerin de desteğiyle 5 bakkalın veresiye defterini satın aldı.



Taliha Sin öncülüğünde yardım kampanyası başlatan kadınlar, topladıkları parayla kent merkezindeki bakkallarda veresiye defterindeki borçları kapattı.

Sin, AA muhabirine, 4 yıldır "Damlaya damlaya göl olur" sloganıyla çoğunluğu ev hanımlarının oluşturduğu 45 kadınla aralarında yardımlaşıp "zimem" geleneğini yaşatmaya çalıştıklarını söyledi.

Borcu olan vatandaşları rencide etmeden destek verdiklerini vurgulayan Sin, "Bu sene yaşanan deprem nedeniyle biraz zorlanırız, para toplayamayız diye düşünüyorduk ama insanlarımız para gönderdi. 'Biz yine para vereceğiz, o yardım ayrı bu ayrı' dediler. Allah'a şükürler olsun toparladık, bakkallara verdik. Katılım sağlayanlara sonsuz teşekkürler ediyoruz, Allah hayırlarını kabul etsin. Allah izin verdiği sürece zimem geleneğini yaşatmaya devam edeceğiz." dedi.

Bahçelievler Mahallesinde bakkal işleten İdris Kara ise "Allah razı olsun hepsinden, iyi ki böyle insanlarımız var. Allah kabul etsin. Bazı vatandaşların borçları vardı, alışveriş yapamıyordu, bundan sonra alışveriş yapabilecekler. İnşallah bu geleneğin devam etmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Çukurçayır Mahallesinde bakkal dükkanı sahibi Lokman Azılı da "Burada ihtiyaç sahibi olanlar vardı, Allah razı olsun iki senedir gelip onların borçlarını ödüyorlar. Ramazan günü bayramda garipleri mutlu ettiler. Borçları kapanan vatandaşlar mutlu oluyor, dua ediyor, tekrar alışveriş yapıyorlar." ifadelerini kullandı.

Hayırsever kadınlar, Bahçelievler, Bağbaşı ve Çukurçayır mahallelerinde 5 bakkalın veresiye defterindeki borcu ödedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.