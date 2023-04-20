İç Anadolu'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlikler ziyaret edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir, Kırıkkale, Yozgat, Niğde ve Kayseri'de Ramazan Bayramı dolayısıyla şehitlik ziyareti gerçekleştirildi.

Kırşehir'de Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği'ne gelen aileler, Kur'an-ı Kerim okudu ve dua etti.

Evlatlarının mezarlarını düzenleyen ve çiçek bırakan bazı şehit aileleri gözyaşı döktü. Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İl Müftüsü Mehmet Yaman, şehitler için dua okudu.

Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya ve il protokolü de şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti, karanfil bıraktı.

- Kırıkkale

Kırıkkale Şehitliği'ndeki etkinliğe Vali Yardımcısı Ahmet Sait Kurnaz, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ile bazı partilerin milletvekili adayları katıldı.

Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesiyle başladı.

Vali Yardımcısı Kurnaz ve beraberindekiler, şehit mezarlarına karanfil bıraktı, çocuklara hediye verdi.

Şehit aileleri de çocuklarının mezarlarını düzenleyerek Kur'an-ı Kerim ve dua okudu.

- Yozgat

Yozgat Şehitliği'ndeki törene Vali Ziya Polat, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkan Yardımcısı Murat Tanışman, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve yapılan duanın ardından şehit kabirleri ziyaret edilerek karanfil bırakıldı.

Ziyaret sonrası Vali Polat, gazetecilere yaptığı açıklamada, tüm şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere de hayırlı ve uzun ömür diledi.

Huzur, birlik ve beraberlik içerisinde Ramazan Bayramı'na girdiklerini belirten Polat, "Büyük bir afet yaşadık, devletimiz deprem bölgesinde yaraları sarıyor, sarmaya devam edecek. Yozgatlı kardeşlerime o bölgeye yaptıkları yardımlardan dolayı şükranlarımı sunuyorum." dedi.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ettiğini söyledi.

- Niğde

Niğde Şehitliği'nde düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim okundu, İl Müftüsü Osman Ayas dua yaptı.

Vali Mustafa Koç, Belediye Başkanı Emrah Özdemir, İl Emniyet Müdürü Adnan Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Nihat Özkök, siyasi parti temsilcileri, şehit kabirlerini ziyaret ederek karanfil bıraktı.

Şehit yakınları da kabirlerin başında dua okudu.

- Kayseri

Kayseri'de Kartal Şehitliği'ni ziyaret eden şehit yakınları, mezarların çevresini temizledi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Çiçeklerle donattıkları mezarların başında gözyaşlarına hakim olamayan şehit yakınlarından, 2004 yılında Şırnak'ta şehit olan astsubay Suat Sarı'nın annesi Güldane Sarı, AA muhabirine, acılarının hala taze olduğunu söyledi.

Rüyasında gördüğü oğluyla hasret giderdiğini anlatan Sarı, "Bayramlaşmaya geldik yavrumla. Gururu var, şerefi var, acısı hep var. Çok özledim, yapacak bir şey yok. Devletimiz, milletimiz sağ olsun. Allah böyle bir acıyı kimseye vermesin. Sürekli geliyorum. Çok yapacağı şeyler vardı. Hayalleri yarıda kaldı. Allah'ın yanında daha sevgiliymiş ki onu aldı yanına." diye konuştu.

Van'da 1998'de şehit düşen Turgay Basın'ın annesi Rahime Basın da evladının kabrini bugüne kadar düzenli ziyaret ettiğini kaydetti.

Şehit ailesi unvanını kazanmanın çok değerli olduğu ve bununla teselli bulduğunu dile getiren Basın, "Bayram arifesinde biz onlara geldik. Normalde de her hafta cuma günü geliyorum. Buraya geldiğimde gidesim gelmiyor. Çocuklarımın en küçüğüydü. Küçük olduğu için bana çok bağlıydı. 25 yıl geçti ama acısı hala taze." ifadelerini kullandı.

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