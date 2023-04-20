Kırşehir’de jandarma ekipleri depremzede çocukların bayramını kutladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kent merkezinde yurtta kalan çocukların bayramını kutladı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, Gençlik Spor İl Müdürlüğü personeliyle Ahi Evran Kız Yurdu'ndaki depremzede çocuklarla bir araya geldi.

Yurdun konferans salonunda Ramazan Bayramı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında depremzede çocuklara oyun ve boyama etkinliği düzenlendi.

Depremzede çocuklara balon, bayrak, şeker ve jandarmanın boyama trafik kitabı dağıtıldı.

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