Ramazan Bayramı'na doğru

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu ve AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Buhara mesajında, bu sene tarifsiz acılar yaşatan deprem felaketi sebebiyle buruk ve bir yanı eksik olarak bayramı karşıladıklarını belirtti.

Bayramların acıları hafifletme, yaraları sarma, dayanışmayı ve kardeşliği güçlendirme zamanları olduğunu, birlik, beraberlik ve dayanışma ruhu içinde yaraların hep birlikte sarılacağını vurgulayan Buhara, Ramazan Bayramının yüreklere ferahlık vermesini, milli birlik ve beraberliği pekiştirmesini, manevi dayanışma ve kardeşlik duygularını güçlendirmesini diledi.

Ekicioğlu da kardeşliğin, barışın ve huzurun egemen olduğu bayramların, yaşanan zor günleri bir nebze de olsa unutturduğunu, yaşama sevincini arttırdığını anımsatarak, "Bayramlar, toplumca yaşadığımız acılarımızın, kırgınlıklarımızın ve düşmanlıklarımızın son bulması için hepimize bir nebze de olsa umut verir. Bayramlar kırılan kalplerin onarılması, yapılan hataların affedilmesi, hayatımızda daha fazla barış, dayanışma ve kardeşlik duygusuna yer verilmesi için önemli bir fırsatlardır." ifadelerini kullandı.

Ünsal ise "Mübarek ramazan ayında yardımlaşma ve dayanışmanın, hayırda yarışmanın en güzel örnekleri hep beraber yaşandı. Allah birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Rabbim'den hepimizi bir sonraki ramazan ayına sağlıkla, esenlikle, huzurla kavuşturmasını diliyor, Ramazan Bayramı'nın başta İslam dünyası olmak üzere tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum." sözlerini kullandı.

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