Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ilk üç ay 321 bin hasta tedavi edildi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yılın ilk üç ayında 321 bin 597 hastanın tedavi edildiği bildirildi.

Hastane Başhekimi Prof. Dr. Ali Güneş yaptığı yazılı açıklamada, Kırşehir ve ilçelerinin yanı sıra Kozaklı, Hacıbektaş, Sarıyahşi, Evren, Ortaköy, Yerköy ve Ağaçören ilçelerinden gelen bir çok hastanın Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine başvurduğu aktardı.

Yılık ilk 3 ayında toplam 321 bin 597 hastanın tedavi edildiğini, en yoğun alanın ise 97 bin 450 ile acil servis olduğunu vurgulayan Güneş, "Aynı dönemde 8 bin 159 hasta yataklı servisimizde tedavisi tamamlanarak taburcu edildi. Tam kapasiteyle çalışan hastanemizde 5 bin 256 hastanın da ameliyatı yapıldı. Tüm doktorlarımıza, sağlık ve yardımcı personelimize, idari ekibimize teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan, İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu'nun hastane acil servisinin yanı sıra erişkin ve çocuk acil servislerinde görevli personelle bir araya gelerek istişarelerde bulunduğu, hasta ve hasta yakınlarını ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini ilettiği de belirtildi.

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