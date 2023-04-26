Kırşehir'de jandarma ekipleri traktör sürücülerini bilgilendirdi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kentte traktör sürücülerini bilgilendirdi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan yazılı açıklamada, 2021-2023 Trafik Güvenliği Eylem Planı 2023 Nisan Ayı Özel Denetim Faaliyetleri kapsamında ekiplerin kentte çalışmalarını sürdürdüğü anımsatıldı.

Açıklamada, jandarma trafik ekiplerince Kırşehir-Aksaray kara yolunda 2002 yılı sonrası üretilen traktörlerde yer alan ve sürücülere yaşam alanı oluşturulması için devrilmeye karşı koruyucu yapıların kullanımı konusunda denetim yapıldığı belirtildi.

Ekiplerin, traktör sürücülerine yönelik bilgilendirme ve çeşitli uyarılar yaptıkları da ifade edildi.





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