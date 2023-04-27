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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açılıyor

AA

Kırşehir'de canlı hayvan pazarı yeniden açılıyor

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ticaret Borsası Genel Sekreteri Battal Çelik, bir süredir şap hastalığı nedeniyle kapalı tutulan canlı hayvan pazarının 30 Nisan'da yeniden açılacağını bildirdi.

Çelik, AA muhabirine, 16 Ocak'tan bu yana kapatılan pazarın, yapılan kontrol ve denetimlerin ardından yeniden açılmasına karar verildiğini söyledi.

Bazı bölgelerde şap hastalığının görülmesi üzerine kapatılan canlı hayvan pazarının 30 Nisan 2023 pazar günü itibariyle açılacağını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Gerekli ilaçlama ve kontrollerin ardından hayvan pazarımız yeniden faaliyete geçiyor. Pazara hayvanlarını getirecek olan üreticilerimizin daha dikkatli olmalarını, sağlık kontrolleri ve aşılarını hayvanlarına eksiksiz yaptırmalarını önemle istiyoruz. 16 Ocak'tan bu yana şap nedeniyle kapalı olan canlı hayvan pazarımızın 30 Nisan Pazar günü açılmasıyla bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından olan Kırşehir'de artık alışverişler de başlayacak."

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