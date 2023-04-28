KAEÜ'ye yeni nizamiye kapısı yapılıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin (KAEÜ) nizamiye kapısının yenileneceği bildirildi.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamada, Bağbaşı TOKİ konutları tarafında bulunan giriş için yeni nizamiye kapısının ihalesinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yeni nizamiye giriş kapısı alanını KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya'nın yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldığı aktarılan açıklamada, yeni kapının 30 metre genişliğinde, 9 metre yüksekliğinde çift gidiş dönüş olmak üzere toplam 4 şeritli trafik akışına imkan vereceği kaydedildi.

Açıklamada, Selçuklu mimarisinde tasarlanan yeni nizamiye kapısının üniversitedeki binalarla uyumlu olacağı, merkez kampüsü tamamlayıcı nitelikte olacağı ifade edildi.

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