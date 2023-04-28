Kırşehir'de oto gaz boşaltımı sırasında tankerde çıkan yangın söndürüldü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de petrol istasyonundaki oto gaz tankerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kuşdilli Mahallesi'ndeki bir benzin istasyonunda bulunan 34 BIM 023 plakalı tankerin motor bölümü, tesislere boşaltım yapacağı sırada henüz belirlenemeyen nedenle aniden alev aldı.

İstasyondakilerin müdahalesinin ardından ihbar üzerine itfaiye ekipleri olay yerine geldi.

Polis, güvenlik önlemi aldı, tankerde çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.

Akaryakıt istasyonu çalışanı Murtaza Şakar, tankerin gaz boşaltımı yapmak için istasyona geldiğini söyledi.

Aniden alevlerin çıktığını anlatan Şakar, "Aracın altından ve motorunda bir anda yangın çıktı. Biz de yangın söndürücülerle müdahale ettik, itfaiye ekipleri geldi. Şükürler olsun can kaybı yok. Çok büyük bir faciadan döndük. Bir anda kasa yanmaya başladı, yangın söndürücülerle müdahale edince de söndürdük." dedi.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.