Kırşehir'de aile diş hekimliği uygulamasında 8 doktor görev alıyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Ertan Değirmencioğlu, aile diş hekimliği uygulamasında kentte 8 diş hekiminin görev yaptığını bildirdi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Değirmencioğlu, Şehit Polis Hayrettin Yılmaz Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Başhekimi Dt. Müge Şebnem Şahin ve diş hekimleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı tarafından aile diş hekimliği uygulamasında Kırşehir'in pilot il olduğunu ve Türkiye birinciliği ödülünü aldığını anımsatan Değirmencioğlu, 2 ila 12 yaş arasındaki çocukların düzenli diş kontrollerinin yapıldığını aktardı.

Aile diş hekimliği uygulaması ile erken çocukluk döneminde ağız sağlığı bilincinin oluşturulmasının hedeflendiğini, uygulamada Kırşehir'de 8 diş hekiminin görev aldığını vurgulayan Değirmencioğlu, daha sağlıklı nesiller yetiştirilmesi, uzun vadede ağız ve diş sağlığı hizmetindeki yoğunluğun azaltılması, ileri seviye tedavilerin oluşturduğu yüksek maliyetlerin de önlenmesinin amaçlandığını ifade etti.

Öte yandan, "Sağlıklı Şehir Projesi" çalışmalarının sürdüğü, sağlıklı yaşam davranışlarının oluşturulması, yeterli ve dengeli beslenme ile stres yönetimini, düzenli egzersiz yapılması, bireyin sağlığının koruması ile sağlık okur yazarlığı artması için faaliyetler yürütüldüğü de öğrenildi.





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