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Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA

Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir ve İstanbul'da sahte ve çalıntı hesaplar üzerinden dolandırıcılık yaptıkları öne sürülen 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, farklı illerde sahte ve çalıntı sosyal medya hesapları üzerinden "garanti kupon" vaadiyle paylaşımda bulunup, dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen şüphelilere yönelik Kırşehir ve İstanbul'da belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonla A.Ö, O.A. ve E.C.Ç. gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramada dijital materyaller ele geçirildi, şüphelilere ait 2 araca, banka hesaplarına ve elektronik para kuruluşlarında bulunan bakiyelerine el konuldu.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kırşehir'de sevk edildikleri adliyede "nitelikli dolandırıcılık" suçlamasıyla hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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