Kırşehir'de 2. Kitap Günleri başladı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir 2. Kitap Günleri başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, 100 yayınevi, 60 stant ve 30 yazarın katılımıyla Cacabey Meydanı'nda 2. Kitap Günleri "Bozkır kitap açıyor" sloganıyla kitapseverlerle buluştu.

Açılışta konuşan Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, kitap okuma alışkanlığı ve okuma oranının yüksek olduğu tarih ve kültür şehri Kırşehir'de okurların yayınevleri aracılığıyla kitaplarla ve yazarlarla buluşması için etkinliği hazırladıklarını kaydetti.

Kitap Günleri'nin çok sayıda yayınevi ve yazarın katılımıyla gerçekleştiğini vurgulayan Ekicioğlu, Kırşehirli kitapseverler ile gençlerin, öğrencilerinin kitapların sıcaklığını da hissetmeleri açısından etkinliğin öneminin daha da arttığını ifade ederek, vatandaşları organizasyona davet etti.

Ekicioğlu ve beraberindekiler, yayınevi stantlarını da gezerek kitap satın aldı.

Kırşehir 2. Kitap Günleri 7 Mayıs'a kadar sürecek.



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