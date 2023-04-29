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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, IPARD programının (Instrument for Pre-Accession Assistance-IPA) Kırşehir'e hayırlı olmasını diledi.

Ünsal, yazılı açıklamasında, uzun süredir Kırşehir'in IPARD programına dahil edilmesi için yapılan girişimlerin sonuç verdiğini aktardı.

IPARD III programının Kırşehir tarımına büyük fayda sağlayacağını, Kırşehir'in dahil edilmesi için yoğun çaba sarf ederek başarılı bir sonuca imza attıklarını vurgulayan Ünsal, şunları kaydetti:

"Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK), Avrupa Birliği ve uluslararası kuruluşlardan sağlanan kaynakları da kapsayacak şekilde destekler hazırlanmaktadır. Tarım ve kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla mali yardımlar kırsal kalkınma için IPARD fonlarıyla kullanılmaktadır. 2023 yılı içerisinde uygulanmaya başlanmış olan IPARD III programına girişimlerimiz sonucu Kırşehir dahil edildi. Bu kapsamda TKDK temsilciliklerince kullanılmak üzere valilik bünyesinde irtibat birimleri oluşturulacak. Kırşehir'deki tüm çiftçi ve üreticilerimiz adına Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum. IPARD III programının hayırlı olmasını diliyor, bereketli güzel bir hasat dönemi geçirilmesini temenni ediyorum."

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