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AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi:

AA

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi:

KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, "Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar." dedi.

Kırşehir'deki Ahi Evran Külliyesi bahçesinde düzenlenen "Esnaf ve İşçi Buluşması" etkinliğinde vatandaşlarla bir araya gelen Yıldırım, buradaki çay ocağında da gençlerle buluştu.

Yunus Demirci isimli genç tarafından Neşet Ertaş'a ait türkülerin seslendirildiği buluşmada Yıldırım, çay ve kahve içti, gençlerle sohbet etti.

Yıldırım, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkenin faydası için gece gündüz çalıştığını, bakanlığı döneminde de gece yarılarında, uykudayken kendisini arayarak yapılan çalışmaların durumunu sorduğunu anlattı.

Gençlere doğum tarihlerini soran Yıldırım, şunları kaydetti:

"Şimdi bazıları der ki 'yahu Tayyip Bey tamam da, biz gözümüzü açtık, doğduk, büyüdük hala Tayyip Erdoğan.' Başkası geldi de biz niye geldin mi dedik? İşinizi iyi yaparsanız vatandaşın derdiyle dertlenirseniz, sorunları, torunlara bırakmazsanız, yolları bölerseniz, gönülleri birleştirirseniz, hayatları birleştirirseniz, hava yolunu halkın yolu yaparsınız, internette, 3G, 4,5G teknolojileriyle vatandaşı buluşturursanız, gençleri buluşturursanız... Elbette her seçimde durmak yok, yola devam dersiniz."

Seçimlere kısa bir süre kaldığını anlatan Yıldırım, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerin biraz farklı olduğunu aktardı.

Yıldırım, Millet İttifakı'nı eleştirerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Gözükmeyen destekçiler var. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nun adı açıklanınca PKK, PYD, YPG, Kandil'den, dağdan her taraftan koro halinde 'biz Millet İttifakı adayını destekliyoruz.' Okyanus ötesinden FETÖ'cüler 'Biz de Millet İttifakı'nı destekliyoruz. 14 Mayıs kapılar kırılacak, hapishaneler açılacak. Bütün teröristler dışarı çıkarılacak.' Dediler mi? Dediler. Siz takip ediyorsunuz. Peki buna karşılık aday veya ittifakın ortakları çıkıp bir şey söylediler mi? Hayır. Teröristlerin oyuna ihtiyacımız yok. Defolun gidin. Biz terörden çok çektik. 40 bin şehit verdik. 15 Temmuz darbe kalkışmasına muhatap olduk. 251 insanımızı şehit verdik. Ses var mı? Yok. O zaman bize şunu söylemek düşmez mi? Kardeşim bölücülerle kol kola giren, bölücülerin desteğiyle seçime giren adaylarla bizim işimiz olmaz. Biz bunu şehitlerimize anlatamayız. 40 bin şehidimiz var. Onların emanetleri var. Biz bunu anlatamayız."

Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'nden bir bölüm okuyan Yıldırım, "Gençler, gün bugündür; cumhuriyete, vatana, millete sahip çıkma günüdür. Sizlere güveniyoruz. Ülkemize yan bakanlar, milletimizi, toprağımızı parçalamaya çalışanlar ve onların arkasındaki destekçilere karşı 14 Mayıs'ta öyle bir cevap vereceğiz ki, bir daha bellerini doğrultamayacaklar." diye konuştu.

Soru cevap bölümünün ardından gençlerle fotoğraf çektiren Binali Yıldırım, daha sonra kentten ayrıldı.

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