Kırşehir'de hayvan üreticileri bilgilendiriliyor

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de büyükbaş ve küçükbaş hayvan üreticileri bilgilendiriliyor.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müdürü Duran Seçen, Kırşehir Ziraat Odası Başkanı Mevlüt Toprak ve yönetim kurulu üyeleri, kentteki büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminin yoğun olduğu köyleri ziyaret etti.

Merkeze bağlı Körpınar köyünde, bölgedeki üreticilerle bir araya gelen Seçen, hayvan üretim ve bakım alanlarında inceleme yaparak, desteklemeler ve yeni projeler hakkında bilgi verdi.

Üreticilerin sorun ve taleplerini alan ve bilgi alışverişini sürdüreceklerini aktaran Seçen, köylerde faaliyet gösteren büyükbaş ve küçükbaş üreticilerinin faaliyetlerinin bölgesel olarak iyi olduğu ve üretim hacminin devam ettiğini vurguladı.

Öte yandan Çayır Mera ve Yem Bitkileri Şube Müdürlüğü personelleri ile Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Ziraat Fakültesi akademisyenleri Doç. Dr. Hakan Kır ve Veysel Gül'ün merkeze bağı Hatunoğlu köyünde bitki yoğunluğu takibi, gübreli ve gübresiz üretimde verim ve kalite farkının belirlenmesi için çalışmalar yürüttüğü de ifade edildi.



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