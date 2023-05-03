Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

AA

Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" düzenlendi.

Ahi Stadyumu'nda amatör spor kulüplerine yönelik destek programında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, kitap okuyan birisinin çevresine zarar vermediği ve topluma yararlı birey olduğu gibi spor yapanların da benzer şekilde olduklarını söyledi.

Hayatında spor olan gençlerin asla yanlış içerisinde yer almadığını, sağlıklı ve güzel bir ömür sürdüğünü vurgulayan Buhara, "Spor yapan bireyler çevresine örnektir. Dolayısıyla çocuklarımızla sporu buluşturmak, gençlerimize spor imkanı sağlamak herkesin ortak sorumluluğudur. Spor, belli grupların işi olmamalı, herkesin hayatında iştigal ettiği bir uğraş olmalıdır. Kırşehir'in, eğitimin yanında sporda da marka haline gelmesini sağlamalıyız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de Kırşehir'de çeşitli branşlarda Türkiye, Avrupa, Balkan dünya dereceleri kazanmış sporcuların bulunduğunu anımsattı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kırşehir Şube Başkanı Kazım Kaya ise Gençlik ve Spor Bakanlığına kulüplere desteği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 47 amatör spor kulübüne spor malzemesi dağıtıldı, toplam 1 milyon 110 bin liralık çek takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AK Parti İl Başkanı Ünsal, Erdoğan'ı yeniden Cumhurbaşkanı seçeceklerini belirtti
YEREL HABERLER AK Parti İl Başkanı Ünsal, Erdoğan'ı yeniden ...
Kırşehir'de hayvan üreticileri bilgilendiriliyor
YEREL HABERLER Kırşehir'de hayvan üreticileri bilgilendiriliyor
Yıldırım: PKK, PYD, YPG ile FETÖ terör örgütü meşrulaştırılıyor, sandığa getiriliyor
YEREL HABERLER Yıldırım: PKK, PYD, YPG ile FETÖ terör örgütü ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir'de gençlerle bir araya geldi:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Kırşehir'de açılış ve ziyaretlerde konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, ...
AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım Kırşehir'de konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.