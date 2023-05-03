Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından "Tesis Yatırımları ve Spor Kulüplerine Destek Programı" düzenlendi.

Ahi Stadyumu'nda amatör spor kulüplerine yönelik destek programında konuşan Vali Hüdayar Mete Buhara, kitap okuyan birisinin çevresine zarar vermediği ve topluma yararlı birey olduğu gibi spor yapanların da benzer şekilde olduklarını söyledi.

Hayatında spor olan gençlerin asla yanlış içerisinde yer almadığını, sağlıklı ve güzel bir ömür sürdüğünü vurgulayan Buhara, "Spor yapan bireyler çevresine örnektir. Dolayısıyla çocuklarımızla sporu buluşturmak, gençlerimize spor imkanı sağlamak herkesin ortak sorumluluğudur. Spor, belli grupların işi olmamalı, herkesin hayatında iştigal ettiği bir uğraş olmalıdır. Kırşehir'in, eğitimin yanında sporda da marka haline gelmesini sağlamalıyız." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Numan Nafiz Şahin de Kırşehir'de çeşitli branşlarda Türkiye, Avrupa, Balkan dünya dereceleri kazanmış sporcuların bulunduğunu anımsattı.

Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Kırşehir Şube Başkanı Kazım Kaya ise Gençlik ve Spor Bakanlığına kulüplere desteği için teşekkür etti.

Konuşmaların ardından 47 amatör spor kulübüne spor malzemesi dağıtıldı, toplam 1 milyon 110 bin liralık çek takdim edildi.

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