Kırşehir Özel İdaresinin yatırım projeleri sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Özel İdaresince, yapımı süren Merkez Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Oteli ile Kaman Pansiyon ve Atölyeleri çalışmaları hakkında bilgi verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, inşaatı başlatılan Merkez Turizm Meslek Lisesi ve Uygulama Otelinin yapım çalışmalarının sürdüğü anımsatıldı.

Kent merkezindeki Mehmet Akif Ersoy Lisesi ve Milli Eğitim Müdürlüğü eski binalarının yıkılarak yerine yapılan lise ve uygulama oteli projesinde termal su, düğün salonu, yüzme havuzu, toplantı salonları gibi bir çok donatı bulunduğu aktarılan açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yatırım programına alınan projenin yaklaşık 152 milyon liraya mal olacağı, tamamlandığında turizm ve konaklama sektörü için kalifiye eleman yetiştirilmesi, ekonomik katkı sağlamasının beklendiği belirtildi.

Açıklamada, Kaman Pansiyon ve Atölyelerinin yapımının ilçe merkezinde sürdüğü bodrum, zemin ve 2 kat olarak planlanıp, kır düğün alanı, toplantı salonları ve konaklama bölümlerinin de bulunduğu kaydedildi.

Kaman Pansiyon ve Atölyeler yapım işinin yaklaşık 40 milyon liraya mal olmasının planlandığı da ifade edildi.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.