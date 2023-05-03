İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Kırşehir'de "Türkçülük Günü" etkinliğine katıldı

KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Kırşehir'de 3 Mayıs Türkçülük Günü etkinliğine katıldı.

İYİ Parti Kırşehir İl Başkanlığınca Cacabey Meydanı’nda düzenlenen etkinlikte konuşan Dervişoğlu, iktidarın 21 yıldır ülkeyi yönettiğini belirterek, 14 Mayıs’ta yapılacak seçimlerde Millet Ittifakı’na destek istedi.

Dervişoğlu, 14 Mayıs'taki seçimlerin sıradan olmadığını ifade ederek, "Hem cumhurbaşkanını seçeceğiz hem yeni parlamentoyu oluşturacağız. O sebeple attığımız oyların diğer seçimlere oranla çok daha önemli olduğunu görmeli ve idrak etmeliyiz." dedi.

Etkinliğe İYİ Parti Kırşehir İl Başkanı Müfit Göçen ve partililer katıldı.











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