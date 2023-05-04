KAEÜ Rektörü Karakaya, SAUTER'i inceledi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Sporcu Sağlığı Araştırma, Uygulama ve Termal Rehabilitasyon (SAUTER) Merkezi'nin sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacağını bildirdi.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karakaya ve beraberindeki heyet SAUTER Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

KAEÜ bünyesindeki SAUTER'in, diğer merkezlerden farklı olarak jeotermalle sporcu sağlığını birleştireceğini aktaran Karakaya, inşaat aşamasında sona yaklaşıldığını, merkeze yakın zamanda profesyonel cihazların adapte edileceğini aktardı.

Jeotermal kaynaklı sağlık uygulamaları sayesinde sektörün gelişimine katkıda bulunmayı hedeflediklerini vurgulayan Karakaya, şunları kaydetti:

"SAUTER Merkezi sektörün önemli bir ihtiyacını karşılayacaktır. Sporcu sağlığını önceleyen merkezlerden bizim farkımız bunu şifalı sularla destekleme şansımızın olması. Şehrimiz için önemli bir fırsat olarak gördüğüm proje, saha becerisi yüksek akademisyen ve yüksek teknolojik ürünlerle sporcuların üst düzey performansa ulaşmalarını sağlayacaktır. Sağlık kompleksi şeklinde düşünüldüğünde Tıp Fakültesi, Fizik Tedavi Hastanesi ve SAUTER'le bu imkanların sonuna dek birlikte kullanılması gerekiyor. Merkezin elit sporculara hizmet verdiği düşünüldüğünde şehrin tanıtımına, bölgeye ve ülkeye katkısının olması beklenmektedir. Ulusal uluslararası ve amatör düzeyde kulüplerle kontak kurarak merkezi ve imkanları anlatacağız."

Karakaya'ya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Prof. Dr. Ahmet Gökbel ile Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Başhekim Prof. Dr. Ali Güneş ve SAUTER'den sorumlu akademisyenler eşlik etti.



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