Kırşehir'de şehit jandarma uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar anıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de şehit jandarma uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar mevlit programıyla anıldı.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır tedavi gördüğü hastanede şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar için mevlit programı düzenlendi.

Kırşehir Şehit Aileleri Derneği binasında, 2019 yılından bu yana sürdürülen gelenek kapsamında bu ay, şehit Dündar için mevlit okutuldu. Müftülük din görevlilerinin de katıldığı mevlit programına, çok sayıda şehit yakını iştirak etti.

Programda konuşan Dernek Başkanı Mutlu Kılıçaslan, bu vatan için canlarını feda eden kahraman şehitlerin emanetlerinin kıymetli aileleri olduğunu vurguladı.



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