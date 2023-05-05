Kırşehir'de öğrencilere 84 bin 457 yardımcı kaynak destek paketi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir'de öğrencilere 84 bin 457 yardımcı kaynak destek paketi

AA

Kırşehir'de öğrencilere 84 bin 457 yardımcı kaynak destek paketi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, 84 bin 457 kitaptan oluşan yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere dağıtımına başlanıldığını bildirdi.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amacıyla kente kitapların gönderildiğini belirtti.

Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulu ve Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Alpaslan, yardımcı kaynak destek kitaplarını öğrencilere dağıttı.

Burada konuşan Alpaslan, "İlimize gönderilen 84 bin 457 kitaptan oluşan yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere dağıtımına başladık. Yardımcı kaynak destek paketlerinde, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer almaktadır. Dağıtılan bu kaynak kitaplar YKS ve LGS sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Bu şekilde öğrencilerimizin kaynak havuzu genişlerken aynı zamanda da velilerimize ekonomik anlamda katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırşehir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırşehir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kırşehir'de şehit jandarma uzman çavuş Muharrem Efendi Dündar anıldı
YEREL HABERLER Kırşehir'de şehit jandarma uzman çavuş Muharrem ...
Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane
YEREL HABERLER Kırşehir'e 400 yataklı yeni hastane
Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kırşehir'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda ...
Kırşehir Müftülüğü görevlileri Kahramanmaraş'ta "Diyanet Çocuk" çadırında çocuklarla buluşuyor
YEREL HABERLER Kırşehir Müftülüğü görevlileri Kahramanmaraş'ta ...
KAEÜ Rektörü Karakaya, SAUTER'i inceledi
YEREL HABERLER KAEÜ Rektörü Karakaya, SAUTER'i inceledi
İYİ Partili Dervişoğlu: 14 Mayıs sıradan bir seçim değildir
YEREL HABERLER İYİ Partili Dervişoğlu: 14 Mayıs sıradan bir seçim ...
İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Kırşehir'de "Türkçülük Günü" etkinliğine katıldı
YEREL HABERLER İYİ Parti Grup Başkanvekili Dervişoğlu, Kırşehir'de ...
Kırşehir Özel İdaresinin yatırım projeleri sürüyor
YEREL HABERLER Kırşehir Özel İdaresinin yatırım projeleri sürüyor
Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği
YEREL HABERLER Kırşehir'de amatör spor kulüplerine malzeme desteği

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.