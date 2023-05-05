Kırşehir'de öğrencilere 84 bin 457 yardımcı kaynak destek paketi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, 84 bin 457 kitaptan oluşan yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere dağıtımına başlanıldığını bildirdi.

Alpaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öğrencilerin yardımcı kaynak ihtiyacının ücretsiz giderilmesi amacıyla kente kitapların gönderildiğini belirtti.

Kırşehir Merkez Yunus Emre Ortaokulu ve Abdülkadir Özcan Anadolu İmam Hatip Lisesini ziyaret eden Alpaslan, yardımcı kaynak destek kitaplarını öğrencilere dağıttı.

Burada konuşan Alpaslan, "İlimize gönderilen 84 bin 457 kitaptan oluşan yardımcı kaynak destek paketlerinin öğrencilere dağıtımına başladık. Yardımcı kaynak destek paketlerinde, çalışma soruları, örnek sorular, etkileşimli sorular, tekrar testleri, LGS örnek soru kitapçığı ve YKS'ye yönelik TYT, AYT ve YDT örnek soru kitapçıkları yer almaktadır. Dağıtılan bu kaynak kitaplar YKS ve LGS sınavlarına hazırlık sürecinde öğrencilere rehberlik edecek. Bu şekilde öğrencilerimizin kaynak havuzu genişlerken aynı zamanda da velilerimize ekonomik anlamda katkı sağlanıyor." ifadelerini kullandı.

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