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Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kırşehir’de konuştu:

AA

Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, Kırşehir’de konuştu:

KIRŞEHİR (AA) - Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, "Yaşanan travmaların bir daha yaşanmaması adına, bin yıl sürecek diye tehdit savurup, sindirmeye çalışanların yaptığı saçmalıkların bu ülkede çöp sepetine gömülmesi için Memur-Sen ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın dirayetle, cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk çünkü bu ülkeyi seviyoruz ve karşılıksız seviyoruz." dedi.

Yalçın, Kırşehir Memur-Sen Şube Başkanlığınca kent merkezinde bir düğün salonunda düzenlenen Memur-Sen İl Divan Kurulu Toplantısı'nda, sendikal hareketlerinde sosyal, mali hakların iyileştirilmesi, özlük ve özgürlük haklarının genişletilmesi, insanca ücret alınması için mücadele edilmesi konularında çekingen davranmadan çalıştıklarını söyledi.

Memur-Sen ailesi olarak millet iradesinin muteber olması için hep onurlu, haysiyetli ve şerefli durduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Geçmişte yaşanan travmaların bir daha yaşanmaması noktasında, bu ülkede yerli ve milli siyasetçiler ne zaman milletin lehine bir adım attıysa yanında Memur-Sen ailesini gördüğü herkesin şahitliğidir. Çünkü biz doğru yerde durduk, doğru karar verdik ve bu milletin hep lehine çalıştık. Hiç bir zaman aleyhine çalışmadık. Yaşanan travmaların bir daha yaşanmaması adına, bin yıl sürecek diye tehdit savurup, sindirmeye çalışanların yaptığı saçmalıkların bu ülkede çöp sepetine gömülmesi için Memur-Sen ailesi olarak Cumhurbaşkanımızın dirayetle, cesaretle attığı her adımda sonuna kadar yanında durduk çünkü bu ülkeyi seviyoruz ve karşılıksız seviyoruz."

Yalçın, 14 Mayıs’taki seçimlere değinerek, "AK Parti ve MHP’ye karşı en büyük mücadeleyi PKK ve ABD yürütüyor. 'AK Parti iktidarını yıkmak için her türlü mücadeleyi vereceğiz' diyen PKK’nın elebaşı Duran Kalkan nerede duruyorsa Memur-Sen onun tam karşısındadır." dedi.

Kamu görevlilerinin alım gücünün düştüğünü, ekonomik dalgalanmanın kamu görevlilerini yorduğunu, kendileri için en büyük zammın düşük enflasyon ve piyasa istikrarı olduğunu vurgulayan Yalçın, "Bizim mutlaka seyyanen zam ile düşük memur maaşlarının yukarı doğru çıkarılmasına ve açılan makasın onarılmasına ihtiyacımız var. Görevde yükselme unvan değişikliği sınavları yapılarak, kamuda kariyer basamaklarının oluşturulmasına ve insanların performanslarıyla kamuda yükselecekleri sistemin tesis edilmesine ihtiyaç var." diye konuştu.

CHP'li Kırşehir Belediyesini de eleştiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Kırşehir'de geçen yıllarda gece 00.00’da yılbaşında CHP'li Kırşehir Belediyesinin önünde, 'Martın sonu bahar' dediniz, kara kış çıktı. 'Derman belediyeciliği' dediniz ferman belediyeciliği çıktı. 'Emekçiyi kucaklayacağız' dediniz, emek mücadelesini kundakladınız. 'Emekçinin teminatı benim' dediniz, sizin için kapıya kadar gelen 5 bin kişi için kapının önüne çıkmadınız. 'Sizin bu reklam yüzünüzü de gerçek yüzünüzü de gördük' diyerek, 25 arkadaşımızın 4. defa işten atıldığı, inatla, ısrarla ekmeğinden edilmeye çalışıldığı zemini, burada Türkiye’nin gündemine oturtturduk. O gün burada ortaya konan dirayet, sözleşmelilerin kadroya geçirilmesindeki ısrarımızın büyüyerek yürümesine, sözümüzün kuvvetlenmesine, nihayetinde 460 bin sözleşmelinin kadroya geçmesine vesile oldu."

Programa, Memur-Sen Şube Başkanı Mehmet Fatih Yavuz, Memur-Sen'e bağlı sendika temsilcileri, AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan ile sendika üyeleri katıldı.


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