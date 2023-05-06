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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırşehir Müftülüğü deprem bölgesine ekip gönderdi

AA

Kırşehir Müftülüğü deprem bölgesine ekip gönderdi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Müftülüğü tarafından deprem bölgesine ekip gönderildi.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Müftülüğü görevlileri ile Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) gönüllülerinden oluşan 15 kişilik ekip, deprem bölgesine dualarla uğurlandı.

Depremden etkilenen bölgede, vatandaşlara ve çocuklara manevi destek vermek üzere gönüllü din görevlilerinden oluşan ekip için İl Müftülüğü önünde uğurlama töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Mehmet Yaman, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından vatandaşlara manevi destek sunmak üzere ekip üyelerini deprem bölgesine uğurladıklarını dile getirdi.

Yaman, "Memleketimizin yaşadığı bu büyük acıyı biz de Kırşehir olarak yüreğimizde yaşıyor ve paylaşıyoruz. Bu büyük afetin en az kayıpla atlatılabilmesi için Kırşehir Müftülüğü personeli ile birlikte deprem bölgesindeki kardeşlerimize maddi ve manevi destek olacağız. Depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize Yüce Rabbimizden rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadelerini kullandı.

Müftü Yaman tarafından yapılan duanın ardından ekip, deprem bölgesine hareket etti.

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