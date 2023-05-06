Kırşehir Gençlik ve Spor Müdürlüğünde kadroya geçen memurlara tören düzenlendi

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünde görev yapan sözleşmeli personelin kadroya geçmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kurumun kent merkezi ve ilçelerindeki sözleşmeli personeli, yemin töreni heyecanı yaşandı.

Ahi Evran Yurdu konferans salonunda düzenlenen törende saygı duruşu bulunularak İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından 94 kişi Türk bayrağı üzerine yemin etti.

Devlet memurluğuna atanan personeli tebrik eden İl Müdürü Numan Nafiz Şahin, kamu hizmetlerini en doğru şekilde yerine getireceklerine inandığını belirterek, "Bugüne kadar yaptığınız çalışmaları, devlet memuru olmanın verdiği sorumlulukla daha iyi yapacağınıza inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum." sözlerini kullandı.



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