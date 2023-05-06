İYİ Parti Sözcüsü Zorlu, Kırşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi

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KIRŞEHİR (AA) - İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kırşehir'de vatandaşlarla bir araya geldi.

Zorlu, partisi tarafından il başkanlığı önünde düzenlenen programda vatandaşlara hitap etti.

Çocukluğunun Kırşehir'de geçtiğini anlatan Zorlu, 14 Mayıs seçimleri sonrası İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başbakanlık yolunun açılacağını savundu.

15 Mayıs sabahına, Türk kadınının çok daha güçlü, mutlu, başı ve omuzları dik şekilde uyanacağını belirten Zorlu, "Türk siyasetinin merkezine oturacak yeni bir merkez doğmuştur. Yükselişimizden korkuyorlar. İnşallah biz sandıkları patlatmaya geliyoruz. Milletimiz akın akın yüzünü İYİ Parti'ye çevirmiş durumda. 1 oy Kemal'e 1 oy Meral'e ,inşallah kazanacağız." ifadesini kullandı.

Zorlu, konuşmanın ardından Ankara Caddesi'nde esnafı ziyaret etti, Cacabey Meydanı'ndaki kitap fuarını gezdi.

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