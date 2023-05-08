AK Parti Kırşehir İl Başkanı Ünsal, vatandaşlarla buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - AK Parti Kırşehir İl Başkanı Seher Ünsal, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerden başarıyla çıkacaklarını söyledi.

Kent merkezinde bir düğün salonunda 15 köyden vatandaşların katıldığı toplantıda konuşan Ünsal, köy, belde, ilçe ayrımı olmaksızın herkese ulaşmaya çalıştıklarını anlattı.

Ünsal, AK Parti'nin ana kademe ve tüm teşkilatlarıyla 14 Mayıs seçimlerine hazır olduğunu bildirdi.

"Irmak Bucağı" köylülerinin her zaman Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer aldığını vurgulayan Ünsal, "Cumhur ittifakı bünyesinde ortak çalışma yapıyoruz ve hep birlikte Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı tekrar seçeceğiz. Her vatandaşımız yapılan hizmetlere şahittir ve hizmetlerimiz durmadan aksamadan sürecektir." diye konuştu.

Toplantıda, AK Parti Kırşehir milletvekili adayları Necmettin Erkan ve Osman Arslan da konuşma yaptı.

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