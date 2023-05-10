Kırşehir Valisi Buhara, muhtarlarla buluştu

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara, muhtarların devletle vatandaş arasında köprü olduğunu bildirdi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali Buhara mahalle ve merkezin köy muhtarlarıyla buluştu.

Kırşehir Müzesi konferans salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Buhara, muhtarlarla sık sık bir araya geldiklerini belirtti.

Muhtarların sorun ve taleplerini aldıklarını anlatan Buhara, "Muhtarlarımız vatandaş ile devlet arasında bir köprü vazifesi görmektedir. Talepleri birlikte değerlendirdik. Muhtarlarımıza çalışmalarında başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Toplantıda İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Sadık Gülecen ve daire müdürleri de hazır bulundu.

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