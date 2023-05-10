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Kırşehir'de Engelliler Haftası

AA

Kırşehir'de Engelliler Haftası

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, kentteki engelliler 10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara'yı ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdullah Kömürcüoğlu ve beraberindeki engellilerle sohbet eden Buhara, devletin engelli vatandaşların toplumsal hayata katılımlarını sağlamak için önemli çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Engelli vatandaşların yaşam standartlarını yükseltmek ve karşılaştıkları sorunlara dikkati çekmek amacıyla her yıl 10-16 Mayıs günleri arasında Engelliler Haftası olarak çeşitli etkinlikler düzenlendiğini vurgulayan Buhara, engellilerin sosyal hayata daha çok katılımlarını sağlamak ve geleceğe güvenle bakmaları için Kırşehir'de gereken tüm çalışmaları titizlikle yürüttüklerini ifade etti.

Ziyaretin ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Kırşehir İl Müdürlüğünde Engelliler Haftası programına geçildi. Engelliler tarafından hazırlanan gösteri sunuldu.

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