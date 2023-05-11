Kırşehir'de seçim güvenliği toplantısı yapıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, 14 Mayıs 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde alınacak güvenlik tedbirleri değerlendirildi.

Vali Buhara başkanlığında kaymakamlar, kolluk amirleri ve ilgili kurum yetkililerinin katılımıyla yapılan toplantıda seçimlerde alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali Buhara, seçimlerin huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesini sağlamak için tedbirlerin alındığını ifade etti.

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