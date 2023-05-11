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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (KAEÜ) İslami İlimler Fakültesi binası hizmete açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, İslami İlimler Fakültesi binasının açılış töreni Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua ile başladı.

Açılışta konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, göreve geldikleri 2015 yılından bu yana üniversiteye çok sayıda bina kazandırdıklarını, Ahi Evran Üniversitesi Camisi'nin de İslami İlimler Fakültesi'nin uygulama merkezi olması için protokollerin imzalandığını anımsattı.

Anadolu irfanına sahip önemli bir medeniyetin bin yılını geride bıraktıklarını ve gelecek bin yılların da hazırlığı içinde olduklarını kaydeden Karakaya, "Geleceğe umut besleyen, kendi olmaktan şeref duyan bir ülke ve bir öğrenci kitlesiyle yarınlarımıza hazırlanmaya devam edeceğiz. İslami İlimler Fakültesi binasının da ilimize ve üniversitemize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Fakülte binasının üniversiteye kazandırılmasında maddi ve manevi desteği olan hayırsever Muzaffer Marşap da çok mutlu olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek fakülte binası hizmete açıldı, katılımcılar binayı gezdi.

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