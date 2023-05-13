Kırşehir'de çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi başladı

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KIRŞEHİR (AA) - 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek seçimler dolayısıyla Kırşehir'de çiçekçilerin Anneler Günü mesaisi bugünden başladı.

Kırşehir'de Anneler Günü dolayısıyla çiçekçilerde yoğun hazırlık sürüyor.

Çiçekçi esnafı Fikret Eker, yarın yapılacak seçimler nedeniyle vatandaşların bugün sipariş verdiğini anlattı.

Yoğun şekilde paketleme hazırlıklarının sürdüğünü belirten Eker, "Yarın seçim olduğu için bugünden başladık siparişleri almaya, göndermeye ve teslim etmeye. Anneler Günü için de fiyatlarda indirim yaptık. Vatandaşımızdan buket çiçek de saksı şeklinde alan da var ama buketi daha cazip görüyorlar." dedi.

Çiçekçi Serap Erel ise yarın seçim olduğu için dün ve bugün sabahtan itibaren aldıkları siparişleri hızlı bir şekilde hazırladıklarını, yetiştirmeye çalıştıklarını söyledi.

Çiçekçilerin yarın iş yerlerini açacağını vurgulayan Erel, "Yarın seçim olduğu için çoğu kişi bugünden hediyesini alıyor. İnternetten ve telefonla da sipariş alıyoruz." dedi.



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