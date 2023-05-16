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Kırşehir'de "Kırım'ın ebedi ve edebi yazarı Cengiz Dağcı" paneli düzenlendi

AA

Kırşehir'de "Kırım'ın ebedi ve edebi yazarı Cengiz Dağcı" konulu panel gerçekleştirildi.

Kırşehir'de "Kırım'ın ebedi ve edebi yazarı Cengiz Dağcı" paneli düzenlendi

KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir'de "Kırım'ın ebedi ve edebi yazarı Cengiz Dağcı" konulu panel gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Kırşehir Neşet Ertaş Güzel Sanatlar Lisesinde düzenlenen Anadolu Mektebi yazar okuma programına katılan öğrenciler "Kırım'ın ebedi ve edebi yazarı Cengiz Dağcı" panelini hazırladı.

Panel öncesinde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Metin Alpaslan, Anadolu Mektebi yazar okumalarının 2012 yılından itibaren, Türk kültür ve medeniyetine katkı sunan gönüllülük faaliyeti olduğunu anımsattı.

Kırşehir'de 6 lise ve 6 ortaokulda Anadolu Mektebi'nin faaliyetlerine devam ettiğini aktaran Alpaslan, "Öğrencilerimiz danışman öğretmenleri nezaretinde Mustafa Kutlu, Cengiz Aytmatov, Tarık Buğra, Ahmet Hamdi Tanpınar ve Cengiz Dağcı külliyatını okudular. Bu doğrultuda okuduğu kitaplardan yaptıkları çıkarımlardan hareketle önce kendi okullarında okul paneli düzenlediler, bugün de il paneli yapılıyor. Kırşehir'de toplamda 200'e yakın öğrenci kitap okuma, okuduğunu anlama ve paylaşım yapma faaliyetlerinde başarı gösterdiler." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerin sunumlarının ardından panele katılan Kırşehir Valisi Hüdayar Mete Buhara ile Anadolu Mektebi Vakfı Yürütme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sami Güçlü, öğrencileri tebrik ederek, teşekkür belgelerini verdi.

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