KAEÜ'de Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı açıldı

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KIRŞEHİR (AA) - Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde (KAEÜ) Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı açıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, KAEÜ Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp (GETAT) Projesi kapsamında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı oluşturuldu.

Bağbaşı yerleşkesi içinde açılan alanda konuşan KAEÜ Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kırşehir'in sağlık turizminde öncü bir şehir olması için tüm proje ve çalışmaların her zaman destekçisi olduklarını belirtti.

Alanda kantaron, ekinezya, kekik, lavanta, adaçayı, melisa gibi 40'ı aşkın bitki türünün tarımsal uygulamalarla yetiştirildiğini aktaran Karakaya, "Tedavide kullanılacak bitkisel ilaçlarda kalite ve standardizasyon bitkinin yetiştirilme süreci ile başlamaktadır. Alanda yetiştirilen bitki türlerinin GETAT Projesi'nde kullanılacak olması ayrıca önemlidir. Üniversitemize kazandırılan Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Uygulama ve Araştırma Alanı'nın hayırlı olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Rektör Karakaya ve beraberindekiler daha sonra alanda inceleme yaptı.

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